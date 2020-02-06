Москва, , 16:23 — REGNUM В регионах необходимо продолжить избавляться от вузов-пустышек, а также объединять учебные заведения в случаях, когда это обоснованно. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки. Таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении», — заявил Путин.

«Вместе с тем ещё раз хочу подчеркнуть: речь не идёт о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах», — подчеркнул он.