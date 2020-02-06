Оренбург, , 16:20 — REGNUM В Оренбургской области по итогам 2019 года в структуре преступности отмечается увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 12,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В 2018 году зарегистрировано 6 149 преступлений этой категории, а в 2019 году — 6 930 случаев. Рост обусловлен увеличением количества преступлений против половой неприкосновенности (на 21,3%) и хищений с банковских счетов (на 227,7%).

В целом по России количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 10,2%, в Приволжском федеральном округе — на 17,7%.

Добавим, УМВД по Оренбургской области каждую неделю информирует о телефонном мошенничестве, когда оренбуржцы переводят значительные денежные суммы на счет незнакомцев, которые представляются сотрудниками банков. Так, за 4 февраля зарегистрировано пять фактов хищения денежных средств с лицевых счетов граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 285 330 рублей.

Несмотря на то, что правоохранители уже много раз рекомендовали гражданам не быть доверчивыми и перепроверять информацию, которую представляют незнакомцы во время телефонных разговоров и держать в тайне секретные данные о банковской карте, оренбуржцы все равно попадаются на уловки мошенников.