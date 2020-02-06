Москва, , 16:18 — REGNUM Проекты по развитию инфраструктуры, благоустройства и бизнес-климата в регионах тесно связаны с улучшением системы образования. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Даже с учётом всех отраслевых вложений, мы не изменим региональную высшую школу, не выведем её на новый уровень, если не добьёмся реальных позитивных изменений в жизни на местах в регионах. Прошу помнить об этом и правительство, и всех глав субъектов Федерации, руководителей муниципальных образований», — заявил Путин.