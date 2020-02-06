Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM В Свердловской области родители чаще всего называли новорожденного именем Артём. Об этом заявила замглвы регионального управления ЗАГС Наталья Храмова на пресс-конференции.

Мальчиков в регионе рождаётся немного больше, чем девочек, отметила Храмова.

Также среди популярных имён для мальчиков — Михаил, Александр, Иван и Дмитрий, среди девочек — Мария, София, Анна, Дарья и Анастасия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве чаще всего называют мальчиков Александрами. Имя Артём же там занимает третье место по популярности у родителей.

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