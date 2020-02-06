Махачкала, , 16:28 — REGNUM Следователи в Дагестане проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о бездействии врачей, в результате которого чуть не погиб ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 февраля в пресс-службе СК РФ по республике.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что житель Дагестана жалуется на бездействие местных врачей. Со слов мужчины, медики несколько месяцев не могли поставить диагноз его четыреххмесячной дочери. Отец перевез ребенка в Москву, где малышек оказали необходимую помощь.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего будет изъята медицинская документация, назначена судебная экспертиза с целью выяснения вопросов полноты и качества оказанных медицинских услуг ребенку», — отметили в СК.

По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям медицинских работников и примут процессуальное решение.