Москва, , 16:11 — REGNUM Модернизация системы высшего образования в регионах должна стать приоритетной задачей для правительства России. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты, включая и работу по развитию инфраструктуры, благоустройства городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов», — заявил Путин.

«И, безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов», — подчеркнул он.