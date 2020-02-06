Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Эксперты антимонопольного ведомства Ленинградской области провели мониторинг рынка аптечных сетей на предмет повышения цен на медицинские маски, которые в последнее время стали более востребованными из-за коронавируса в КНР и отметили увеличение цен на от 35% до 96%. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба областного УФАС.

Как отмечает управление, накануне комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области провел совещание, посвященное вопросу образования цен на медицинские маски. Эксперты рассказали, что несмотря на значительное удорожание продукта как в Петербурге, так и в Ленобласти, проблем из-за этого в регионе не отмечают.

Кроме того, по словам представителей аптечных сетей, ажиотажный спрос на маски отсутствует, а стоимость средств индивидуальной защиты, по сравнению с декабрем 2019 года, выросла не более чем на 30%.

«В основном повышение цен наблюдается в городах, расположенных в непосредственной близости к Санкт-Петербургу, в то время как в удаленных населенных пунктах повышение цен на маски отсутствует вовсе», — отмечено в сообщении.

Среди причин ажиотажного спроса на маски и повышения их стоимости специалисты отметили дефицит изделий, вызванный их экспортом за мграницу. По словам экспертов, в аптеки и к поставщикам обращаются частные лица, заказывая большие партии изделий от пяти тысяч до 300 тысяч штук.

«Впоследствии эти маски отправляются для реализации в Китай. Мониторинг цен на средства индивидуальной защиты продолжится», — резюмируют в УФАС Ленобласти.

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