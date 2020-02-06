Белгород, , 16:12 — REGNUM 584 человека планируют расселить из 35 аварийных домов в Белгородской области в 2020 — 2021 годах. Общая площадь жилья, подлежащего расселению, составляет 10 413 кв. м, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального департамента ЖКХ.

Новое жильё получат белгородцы в 10 муниципальных образованиях. У граждан либо выкупят помещения, либо предоставят им новую жилплощадь. Во втором случае собственник получит квартиру в том же населённом пункте, где проживал до расселения.

В 2019 году в регионе улучшили свои жилищные условия 130 человек: 75 по федеральному проекту и 55 по региональному. Государственный план выполнен на 214% от целевого показателя на 2019 год.