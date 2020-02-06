Москва, , 16:06 — REGNUM С 2021 года каждый год новые бюджетные места будут отдавать в региональные вузы. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Уже с 2021 года, причём ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы. И прежде всего, конечно, в такие регионы, которые нуждаются в современных молодых перспективных кадрах», — заявил Путин.

Потребность в таких кадровых ресурсах на местах велика и постоянно растёт в связи с ростом экономики, отметил президент.

«В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 млрд рублей. Но только этого шага, конечно, недостаточно», — отметил он.