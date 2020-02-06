Москва, , 16:01 — REGNUM Возвращение системы распределения в вузы не решить проблему дефицита кадров в субъектах России. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю — обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные привлекательные стандарты жизни и учёбы, возможности для достижения успеха», — заявил Путин.

В то же время проблема оттока кадров и молодёжи из регионов стоит крайне остро, отметил президент.

«Выбор выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы с вами прекрасно понимаем, даём себе в этом отчёт. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились и выросли. Регионы теряют самое ценное при этом — таланты, кадры, молодёжь», — указал он.