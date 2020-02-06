Донецк, , 16:00 — REGNUM За минувшие сутки два боевика ВСУ погибли и три получили ранения в результате небоевых инцидентов, сообщили 6 февраля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Ночью, в связи с резким ухудшением погодных условий, двое боевиков первого батальона 28-й отдельной механизированной бригады зашли на собственное минное поле в районе Красногоровки, где произошла детонации взрывного устройства», — рассказал представитель народной милиции ДНР.

По его словам, один боевик погиб, второй получил ранения.

В пресс-службе также рассказали, что один украинский силовик совершил суицид в районе населённого пункта Старогнатовка, двух других избили в населённых пунктах Пески и Дзержинское.

Напомним, за минувшие сутки по территории ДНР был выпущен с позиций ВСУ 21 боеприпас, включая 12 мин калибра 120 мм и три мины калибра 82 мм.

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