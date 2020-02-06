Москва, , 15:55 — REGNUM Проблему сверхконцентрации вузов в Москве и Санкт-Петербурге необходимо решать, однако административными мерами её не искоренить. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Ещё в XIX, XX веках на определённых исторических этапах подобная концентрация была объективной и, может быть, оправданной. Но потом приобрела явно гипертрофированные формы, в том числе из-за общих социально-экономических диспропорций в стране на рубеже XXI века», — заявил Путин.

Сейчас это серьёзный вызов для сбалансированного развития всего пространства России, указал он.

«Но сразу добавлю, конечно же, решить эту проблему по команде, чисто административно, говорить о высоких о национальных интересах и задачах и при этом забывать о жизни, о самих преподавателях, о самих студентах — было бы, конечно, грубой ошибкой. Всякие разговоры о том, чтобы расселить студенческую Москву или студенческий Питер — конечно, неприемлемо. Вместе с тем мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами», — отметил президент.