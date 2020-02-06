Магас, , 16:12 — REGNUM Уволенный из полиции житель Ингушетии, жена которого арестована по делу о жестоком избиении малолетней племянницы, не смог восстановиться на работе. Против этого выступили прокуратура и суд, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Напомним, 4 июля 2019 года в больницу города Назрани была доставлена семилетняя Аиша А. с многочисленными травмами, в том числе ожогами, переломами и гангреной рук. Ребенок перенес несколько сложных операций, ей ампутировали правую кисть и предплечье. В избиении девочки обвиняется ее 35-летняя тетя Макки Г., в семье которой она проживала после развода родителей.

Гражданский муж обвиняемой, прапорщик полиции, был уволен со службы «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Мужчина не согласился с этим решением и попытался восстановиться на работе через Сунженский районный суд Ингушетии.

«Между тем, факт совершения истцом проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел, подтвержден материалами служебной проверки, проведенной в отношении истца руководством правоохранительного органа», — сказано в сообщении.

В связи с этим прокуратура Сунженского района дала заключение по гражданскому делу об отказе в удовлетворении исковых требований заявителя. Это решение поддержал и суд.

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