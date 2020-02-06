Москва, , 15:52 — REGNUM Осенью 2021 году в Москве начнётся строительство подземного перехода через МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Об этом сообщает департамент строительства Москвы.

К проектированию объекта планируется приступить в ближайшее время. Переход планируется возвести в районе дома 29 по Дмитровскому шоссе. Сами же работы будут начаты осенью 2021 года.

Длина данного подземного пешеходного перехода составит 87 метров, ширина не меньше четырех метров. Всего через МЦД-1 до 2023 года будет построено 11 внеуличных пешеходных переходов».

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