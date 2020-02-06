Самара, , 16:03 — REGNUM Два многоквартирных дома по иску прокуратуры включат в программы переселения из аварийного жилья в Самаре. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, проживание и нахождение в многоквартирных жилых домах, расположенных по Московскому шоссе, 18 км, д. 5 и ул. Фрунзе, д. 53 опасно для жизни и здоровья граждан.

Отмечается, что данные дома не были включены в самарские программы переселения из аварийного жилья.

Сотрудники прокуратуры города через суд потребовали включить аварийные дома в эти программы. Суд согласился с доводами прокуратуры и исковые требования удовлетворил полном объеме.

Отмечается, что данный вопрос находится на особом контроле городской прокуратуры Самары.

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