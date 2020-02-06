Москва, , 15:48 — REGNUM В высшей школе в России сохраняется ряд существенных проблем, одна из них — сверхконцентрация образовательных ресурсов в двух крупнейших городах страны. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«Считаю необходимым выработать новые, дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах. Многое здесь уже сделано, конечно. Сделаны сильные федеральные и национальные исследовательские университеты», — заявил Путин.

Более чем в 30 субъектах оказывается поддержка опорным вузам, отметил он.

«Но проблем ещё много, вопросом остаётся достаточно. И главный из них — сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге», — указал Путин.

В них действует более 200 высших учебных заведений, и если не считать их собственные региональные филиалы, это свыше четверти всех вузов страны, указал президент.