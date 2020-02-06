Москва, , 15:42 — REGNUM Правительству и региональным властям следует сосредоточиться на взаимодействии с гражданским обществом и бизнесом для развития системы образования. Об этом 6 февраля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

«По всем направлениям демографического развития, включая просвещение и образование, правительству, регионам, муниципалитетам вместе с гражданским обществом, бизнесом нужно вести последовательную работу», — заявил Путин.

«В этой связи уже в начале учебного года, следующего учебного года на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования», — подчеркнул он.