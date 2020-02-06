Великий Новгород, 6 февраля 2020, 15:42 — REGNUM В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого приняли решение учредить именную стипендию академика Янина. Об этом сегодня, 6 февраля, на траурной церемонии прощания с учёным в Великом Новгороде заявил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.
Он также сказал, что в 2020 году в университете появится именная аудитория, названная в честь Валентина Янина.
В НовГУ назвали уход из жизни академика Янина «особенно тяжёлой утратой»: в январе 1999 года ему был вручен диплом № 1 почетного профессора НовГУ, а в 2000 году он был награжден университетской медалью Ярослава Мудрого I степени.
«Именно благодаря инициативе Валентина Лаврентьевича Новгородскому университету в 1994 году было присвоено имя древнерусского князя Ярослава Мудрого. Всегда его поддержкой и помощью пользовалась и Старорусская археологическая экспедиция НовГУ», — отметили в вузе.
Валентин Лаврентьевич Янин родился 6 февраля 1929 года в г. Вятка (Киров). Детство и юность он провел в Москве. В 1947 году, после первого курса исторического факультета МГУ, он впервые приехал на раскопки в Новгород и с тех пор, каждое лето, проводил в этом городе. После окончания в 1951 году исторического факультета МГУ прошёл путь от аспиранта до профессора, заведующего кафедрой археологии МГУ. В 1962 году возглавил коллектив Новгородской археологической экспедиции. Под руководством Янина совершено множество археологических находок, особая место среди них — берестяные грамоты древнего Новгорода. В 1983 году Янину было присвоено звание Почётного гражданина Новгорода. Валентин Янин был лауреатом многих премий, в том числе имени М.В. Ломоносова; Государственных, Ленинской, Демидовской, премии имени Александра Солженицына. Награждён многими орденами и медалями, в том числе орденами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, Ленина, высшей наградой Российской Академии наук — Большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова и золотой медалью С. М. Соловьева. В России и за рубежом опубликовано более тысячи его работ, половина из них посвящена древнему Новгороду.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентин Янин скончался в Москве 2 февраля на 91-м году жизни после продолжительной болезни. По завещанию самого учёного местом его захоронения был выбран Великий Новгород — его похоронили на Рождественском кладбище.
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