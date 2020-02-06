Великий Новгород, , 15:42 — REGNUM В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого приняли решение учредить именную стипендию академика Янина. Об этом сегодня, 6 февраля, на траурной церемонии прощания с учёным в Великом Новгороде заявил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.

Он также сказал, что в 2020 году в университете появится именная аудитория, названная в честь Валентина Янина.

В НовГУ назвали уход из жизни академика Янина «особенно тяжёлой утратой»: в январе 1999 года ему был вручен диплом № 1 почетного профессора НовГУ, а в 2000 году он был награжден университетской медалью Ярослава Мудрого I степени.

«Именно благодаря инициативе Валентина Лаврентьевича Новгородскому университету в 1994 году было присвоено имя древнерусского князя Ярослава Мудрого. Всегда его поддержкой и помощью пользовалась и Старорусская археологическая экспедиция НовГУ», — отметили в вузе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентин Янин скончался в Москве 2 февраля на 91-м году жизни после продолжительной болезни. По завещанию самого учёного местом его захоронения был выбран Великий Новгород — его похоронили на Рождественском кладбище.

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