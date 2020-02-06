Агидель, Башкирия, , 15:41 — REGNUM Директора рынка обвиняют в злоупотреблении полномочиями и подделке документов в Башкирии. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, суд города Агидель в апреле 2017 года подверг местного жителя административному наказанию в виде 80 часов обязательных работ за правонарушение. В связи с этим, мужчина был отправлен отбывать наказание в ООО «Агидельский городской рынок».

Местный житель попросил директора рынка освободить его от этого наказания. Директор, проигнорировав решение суда, согласилась и предложила мужчине купить офисную бумагу для рабочих нужд. На это мужчина согласился, считают следователи.

Директор рынка сделала в табелях учета рабочего времени пометки об исполнении мужчиной решения суда. После этого данные документы были переданы в уголовную инспекцию, где мужчину сняли с учета.

В 2018 году данная ситуация с тем же мужчиной повторилась, отмечают правоохранители. За несколько пачек офисной бумаги, считают следователи, мужчина был освобожден от 40 часов обязательных работ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления полномочиями и подделке документов.

Отмечается, что обвиняемая свою вину признала.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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