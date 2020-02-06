Киев, , 15:36 — REGNUM Киевская лаборатория получила первую партию тест-систем для диагностики китайского коронавируса 2019-nCoV, сообщила 6 февраля пресс-служба Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

«Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса», — отметили в пресс-службе.

В центре отметили, что в случае подозрение на заражение коронавирусом, все образцы будут направляться в Киев на анализ. Полученных Украиной тест-систем хватит для исследования 25−30 подобных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове были госпитализированы шесть студентов, прилетевших из Китая. Один из них вернулся из китайского города Ухань.

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