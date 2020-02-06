Женева, Швейцария, , 15:25 — REGNUM Пятеро французских джихадистов, приговоренных к смертной казни в Ираке, обратились в комитет против пыток ООН, чтобы призвать правительство Франции обеспечить им консульскую защиту и репатриировать на родину, сообщает Le Figaro.

Апелляция была подана адвокатом от имени задержанных, который «просит принять временные меры с учетом неотложности ситуации, чтобы избежать нанесения непоправимого ущерба заявителям». Он также попросил комитет осудить Францию за отказ в репатриации своих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, одиннадцать французских граждан, захваченных в Сирии, были переведены и приговорены к смертной казни в прошлом году, а трое других, включая двух женщин, были приговорены к пожизненному заключению.

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