Санкт-Петербург, , 15:22 — REGNUM В число «лидеров» по потреблению водки вошли, по всей видимости, те регионы, власти которых лучше всех борются с нелегальной продукцией, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 февраля, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Ранее «Известия» сообщили, что, по этим данным, регионами-«лидерами» по потреблению водки на душу населения являются Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Чукотка и Карелия. Средний уровень потребления водки по России в 2019 году составил 4,8 л на человека, что на 2% меньше в сравнении с данными 2018 года.

«Эти цифрам можно доверять, другое дело, что, как говорят сами исследователи, эти цифры отражают только объем легального алкоголя. Объемы нелегальной продукции не может посчитать никто.

Упомянутые регионы являются «лидерами» в том числе и потому, что власти там хорошо отслеживают потоки контрафактной продукции и пресекают их. Соответственно выше доля легального алкоголя в общих продажах — и выше показатель потребления на душу населения. Ничем иным нельзя объяснить, почему в Магадане «пьют больше», чем, скажем, в Якутске.

Что касается общего объема потребления водки в стране, то он снижается уже десять лет. Во-первых, потому, что снижается численность населения. Во-вторых, потому, что выросла молодежь, воспитанная в начала 2000-х годов на пивной рекламе. Они предпочитают водке слабоалкогольные напитки и коктейли», — отметил Максим Черниговский.