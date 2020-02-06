Кэри, США, , 15:22 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite стартовало особое событие под названием «Любовь и война». Об этом разработчики проекта сообщили на своём официальном сайте 5 февраля.

Событие продлится с 5 по 17 февраля 2020 года. Во время его проведения геймеры смогут поучаствовать в матчах режима «Найти и уничтожить», а также получить особые косметические предметы за выполнение заданий.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер от американской компании Epic Games. Как и в других проектах поджанра «королевская битва», в нём игроки сражаются за звание последнего выжившего.

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