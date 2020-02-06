Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM В Свердловской области на 3% упало число бракосочетаний. Об этом сообщает Justmedia.

Как заявила замглавы областного управления ЗАГС Наталья Храмова, в 2019 году ведомство зарегистрировало 29 тысяч 469 актов о заключении брака. Это на 3% меньше, чем в прошлом году.

По словам Храмовой, тенденция на снижение числа браков продолжиться ещё в течении пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в регионе зарегистрировали 30 тысяч 366 актов о заключении брака. Это оказалось на 8% меньше, чем в 2017 году.

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