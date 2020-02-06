Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM Государственное учреждение «Балтийский берег», которое организует отдых детей и подростков в Петербурге, допустило финансовых нарушений на 65 млн рублей. К такому выводу пришли в Контрольно-счетной палате региона (КСП).

«Балтийский берег» подведомственен комитету по образованию Смольного. Аудиторы проверили деятельность организации за последние три года. Оказалось, что центр допустил более 80 финансовых нарушений.

Так, «Балтийский берег» получил из городского бюджета более 1 млрд рублей в качестве субсидии. КСП заявляет, что учреждение незаконно организовывало закупки.

Например, инспекторы зафиксировали завышение цены контракта при ремонте фасада турбазы «Школьная», устройстве ограждений, почти двукратное завышение — при капремонте трамплинов, горы приземления и подсобных помещений в оздоровительном лагере «Молодёжный».

По некоторым позициям стоимость была завышена и вовсе в 18 раз, утверждают в КСП.