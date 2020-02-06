Токио, 6 февраля 2020, 15:17 — REGNUM В сети появилась запись геймплея из предстоящей игры Nioh 2. Её опубликовали на YouTube-канале PlayStation Access 5 февраля.
В видеоролике показана одна из игровых локаций замок Китаношо. В конце уровня геймеров ожидает могущественный босс — огромный демон с двумя топорами.
Напомним, релиз Nioh 2 должен состояться 13 марта 2020 года. В игре геймеры будут управлять воином, обладающим силой демона.
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