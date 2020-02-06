Великий Новгород, , 15:15 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ об утверждении регионального плана профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, при областном правительстве создана санитарно-противоэпидемическая комиссия.

В феврале 2020 года все медицинские работники Новгородской области пройдут инструктаж по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции, мер личной профилактики. Памятки о профилактике коронавируса будут направлены во все спортивные и культурные центры региона, а также предпринимателям. Всем организациям предписана регулярная уборка в помещениях и дезинфекция. Усиленный режим дезинфекции будет введён на всех объектах культуры и спорта, а также в местах проведения массовых мероприятий.

«Все медицинские организации региона должны обеспечить сбор эпидемического анамнеза у больных с ОРВИ. Пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию будут госпитализировать в Новгородскую областную инфекционную больницу», — отметили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Новгородцам также рекомендовано отказаться от поездок в Китай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ утверждён национальный план по профилактике и борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Заболевание включено в список особо опасных, что позволяет проводить депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин.