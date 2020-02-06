Пермь, , 15:15 — REGNUM В Пермском крае по итогам 2019 года отмечено снижение количества возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в 2018 году возбуждено 17 уголовных дел по фактам убийств, в 2019 — девять. По фактам неосторожного причинения смерти количество дел снизилось с 37 до 21, о насильственных преступлениях сексуального характера — с 324 до 272 преступлений.

Вместе с тем, произошло увеличение количества детей, признанных потерпевшими: с 361 до 410.

По словам главы СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, продолжается рост преступлений, совершенных в отношении детей, с использованием телекоммуникационных сетей, посредством интернета.