Хабаровск, , 15:14 — REGNUM Уголовное дело в отношении нерадивого застройщика возбудили в Хабаровском крае. К административной ответственности компания, построившая дом, в котором насквозь промерзают стены, уже привлечена. Не ушли от ответственности и чиновники, принимавшие работы, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

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Ранее новоселы в селе Тополево пожаловались на то, что их социальное жилье промерзает насквозь и жить в нем невозможно. В ходе проверки прокуратура выявила нарушения, допущенные застройщиком. Он уже привлечен к административной ответственности. Ему предстоит оплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Прокурорское представление получил и глава села Тополево — за необоснованную выдачу разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, новоселы в разных районах Сахалина в декабре 2018 года жаловались на то, что их дома промерзают и рассыпаются. Деньги на экстренный ремонт новостроек пришлось искать в резервном фонде области.