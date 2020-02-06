Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Дом Голландской церкви на Невском проспект, 20, в центре Петербурга лишился исторических балконов. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП).

Теперь ведомство Смольного требует возбудить уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), направив соответствующее заявление в полицию.

Дом Голландской церкви 1830-х годов постройки по проекту архитектора Павла Жако является объектом культурного наследия федерального значения, это многоквартирный дом, но часть помещений сдают в аренду.

«Кованые ограждения исторических балконов в уровне второго этажа фасада по Невскому проспекту относятся к предмету охраны памятника. Ограждения чешуйчатого орнамента декорированы меандром и литыми композициями из раковин, дисков и завитков. На варварски срезанные ограждения внимание КГИОП обратили горожанин Илья Рытов и журналист Дмитрий Ратников», — сообщили в КГИОП.

30 января комитет обнаружил металлические ограждения двух балконов, сложенные под проездными арками во внутренний двор — они валялись на асфальте или были приставлены к стенам, не были укрыты и никак не охранялись. Балконы же затянуты сеткой.

В настоящее время, после обращения КГИОП, демонтированные ограждения находятся на ответственном охранении у ООО «Жилкомсервис № 1 Центрального района».

Если уголовное дело возбудят, то нарушителям будут грозить штраф до 3 млн рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до трех лет.