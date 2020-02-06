Токио, , 15:11 — REGNUM Из игры Devil May Cry V убрали защиту от несанкционированного взлома Denuvo. Об этом сообщается 6 февраля на сайте steamdb.info.

Благодаря удалению Denuvo, размер исполняемого файла игры уменьшился почти в четыре раза. Напомним, что несмотря на наличие защиты, «пиратская» версия Devil May Cry V появилась в сети спустя несколько часов после релиза.

Напомним, Devil May Cry V — это экшен-игра от японской компании Capcom. В ней геймеры управляют могущественным охотником на демонов.

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