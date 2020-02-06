Владикавказ, , 15:12 — REGNUM Космический центр имени прославленного конструктора Руслана Комаева, состоящий из планетария и школы космонавтики, открылся во Владикавказе 5! февраля. Изучать космос и космическую технику здесь смогут школьники не толькоиз Северной Осетии, но и всего Северного Кавказа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики.

«Северная Осетия в буквальном смысле станет ближе к звездам, а в будущем, возможно, у нас появится и первый космонавт. <…>!Для учебы детей будут созданы все необходимые условия, от новейшего оборудования до опытных преподавателей», — сказал на церемонии открытия центра глава республики Вячеслав Битаров.

Лекции в школе будут читать преподаватели, прошедшие подготовку в Научно-производственном объединении имени Лавочкина. В распоряжении учеников два проектора, которые в разное время будут показывать панораму звездного неба, два телескопа с тысячекратным увеличением, тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты космического корабля «Аполлон» и будущей космической ядерной установки.

На крыше ланетария расположилась зона отдыха с гранитными шарами-планетами Солнечной системы, динамическими скульптурами и солнечными часами.