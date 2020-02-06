Челябинск, , 15:05 — REGNUM В Челябинской области прокуратура проверяет изложенные в СМИ факты о том, что детей с сахарным диабетом не обеспечивают тест-полосками для глюкометра. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверить ситуацию поучил первым заместитель прокурора области. А ход проверки держит на контроле лично прокурор региона Виталий Лопин.

Как сообщало ИА REGNUM, с жалобой обратилась одна из местных жительниц. По её словам, её дочери не выдали иглы для шприцев и тест-полоски. В минздраве региона позднее пояснили, что всё это женщина сможет получить в аптеке по льготным рецептам.

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