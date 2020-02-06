Гонконг, Китай, , 15:11 — REGNUM В состав экипажа круизного лайнера World Dream, который помещён в карантин в Гонконге из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, входят четыре гражданина России. Об этом 6 февраля рассказал вице-консул консульства РФ в Гонконге Борис Эздрин в эфире телеканала «Россия-24».

"По имеющейся информации, среди пассажиров граждан России нет. Есть четыре члена экипажа, они граждане России», — сказал Эздрин.

Также он отметил, что, по сообщениям гонконгских властей, самочувствие граждан России, входящих в состав экипажа лайнера, является нормальным и у них не обнаружено симптомов новой коронавирусной инфекции.

Отметим, лайнер World Dream вернулся в Гонконг из Тайваня 5 февраля и во время его предыдущего рейса из Гуанчжоу во Вьетнам на нем находились три гражданина КНР, у которых позднее диагностировали коронавирусную инфекцию. Всего на борту корабля находится 3,6 тысяч человек, которым нельзя сойти на берег до окончания процедур всеобщего медосмотра и проведения тестов.