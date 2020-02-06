Нижний Новгород, , 14:57 — REGNUM На портале общественных инициатив появилась петиция, автор которой предлагает вернуть в Нижегородской области часовой пояс UTC +4. Текущий пояс, который действует в области с 2011 года, «нижегородцам не подходит», говорится в обращении.

«Жить с ним очень неудобно, потому что все светлые часы сместились на раннее утро и ночь, когда все спят, а после работы люди лишены возможности полноценно отдыхать после работы и вести активный образ жизни», — полагает автор.

Причём он приводит данные о рассветах и закатах на период действия часового пояса UTC +3, утверждая, что ежегодно жители области теряют 214 часов светлого вечернего времени.

«Мы не хотим спать при солнечном свете, а бодрствовать в темноте. Нам и нашим детям нужно солнце», — просит активист.

На данный момент петицию поддержал 2291 житель региона, при этом 257 человек проголосовали против данной инициативы. Обращение опубликовано на портале «Российская общественная инициатива».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года вопрос о возвращении «зимнего» и «летнего» времени стал вновь активно обсуждаться в связи с внесением в Госдуму соответствующего законопроекта депутатом Андреем Барышевым («Единая Россия»). Он предлагает ежегодно переводить часы в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад. Депутат сослался на рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым «оптимальное среднегодовое отклонение зонального времени от поясного по медикобиологическим критериям находится в диапазоне от +56 до +129 минут, в среднем составляя около полутора часов». От отмечал, что рекомендованным Роспотребнадзором параметрам исчисления времени не соответствуют около 75% субъектов Российской Федерации.

Нижегородская инициатива обсуждается с октября 2019 года, для рассмотрения предложения на региональном уровне необходима поддержка 100 тыс. жителей области.