Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 15:01 — REGNUM Власти Комсомольска-на-Амуре намерены существенно урезать выплаты почётным гражданам города. С таким предложением мэрия города Юности обратилась к депутатам городской думы, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Снизить выплаты планируется со 162 тыс. рублей в год до 25 тыс. рублей. Причиной сокращения выплат невольно стал экс-губернатор края Вячеслав Шпорт. Он начинал карьеру в Комсомольске-на-Амуре, работал главным инженером авиационного завода им. Юрий Гагарина. С завода Шпорт ушел в политику, был депутатом Государственной думы, потом стал губернатором края.

В числе почетных граждан города — олимпийская чемпионка Юлия Чепалова, уроженка Комсомольска, экс-мэр Владимир Михалев.

Впрочем, в числе почетных граждан города есть и еще более известные и достойные имена. Это и те, кого уже нет в живых — например космонавт Юрий Гагарин, герой Советского Союза, легендарный летчик Алексей Маресьев.

Почетным гражданином города является коренной комсомольчанин, дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин.

В числе почетных граждан очень много первостроителей, рабочих, ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженных врачей и педагогов. Многие из них очень пожилые и совсем не богатые люди.

Однако инициатива о сокращении выплат началась именно с Вячеслава Шпорта. Ранее группа активистов в Комсомольске предложила лишить экс-губернатора звания почетного гражданина, утверждая, что никаких заслуг перед городому него нет. Потом было предложено выплачивать деньги только тем почетным гражданам, которые проживают в Комсомольске-на-Амуре. Потом власти города приняли решение урезать выплаты всем — в связи с острым дефицитом бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Комсомольска-на-Амуре в декабре 2019 года признали полный крах: городская казна пуста, денег не хватает даже на самые насущные нужды. Под большим вопросом и реализация долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденного главой государства. Большинство объектов отстают от графика и неизвестно, когда будут построены.