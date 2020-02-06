Брянск, , 14:56 — REGNUM Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал в Брянской области 6 февраля. К Вечному огню на площади Партизан и площади Воинской славы в Брянске официальные делегации возложили цветы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководители области и города почтили павших воинов. Затем в Хрустальном зале правительства области состоялось торжественное открытие Года памяти и славы, на которое пригласили ветеранов Великой Отечественной войны.

По данным властей, за Победу сражались более 60 тысяч брянских партизан, свыше 16 тысяч жителей региона получили высокие государственные награды.