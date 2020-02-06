Пермь, , 14:54 — REGNUM В Перми 8 февраля пройдут соревнования «Лыжня России», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ряде улиц запретят движение транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Проведение спортивного мероприятия скажется на схеме движении автотранспорта. Из-за лыжных гонок запретят проезд автомобилей по улице Спортивной и улице Пановой в Мотовилихинском районе с 06:00 до 17:00 местного времени (04:00 — 15:00 мск).

По данным минспорта Пермского края, ожидается, что в 2020 году в соревнованиях «Лыжня России» примут участие 6 тыс. жителей Перми и более 5 тыс. жителей более 30 муниципальных образований Прикамья.

Центральная площадка региона традиционно разместится на территории СК «Пермские Медведи», ул. Спортивная, 22.