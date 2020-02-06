Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет. О его кончине написал сын Майкл Дуглас, также известный актёр, в социальной сети Instagram.

«С большой скорбью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас покинул этот мир сегодня в возрасте 103 лет», — написал актер.

В беседе с изданием People Майкл Дуглас назвал отца легендой, актёром из золотого века кино. Он был гуманистом с убеждениями и тягой к справедливости, с которых стоит брать пример, добавил он.

Актёр Сильвестр Сталлоне назвал Кирка Дугласа последним из его героев в кино, а режиссер Стивен Спилберг отметил, что Дуглас обладал харизмой кинозвезды до последнего дня.

Знаменитым Кирк Дуглас стал после главной роли в кинофильме «Спартак», снятом в 1960 году.