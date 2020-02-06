Париж, , 14:54 — REGNUM Франко-голландская авиакомпания Air France-KLM продлит приостановку своих рейсов в Китай более чем на месяц, передает BFM TV.

«До 16 марта рейсов в Шанхай и Пекин не будет. В зависимости от развития ситуации Air France и KLM планируют постепенно возобновить полеты», — говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что авиакомпания вернется к обычной программе полетов 29 марта 2020 года. Возобновление полетов Air France из / в Ухань также запланировано на 29 марта 2020 года.

Напомним, 30 января 2020 года компания Air France объявила о приостановке всех своих рейсов в Шанхай и Пекин до 9 февраля 2020 года.