Верхнеуральск, Челябинская область, 6 февраля 2020, 14:48 — REGNUM В Челябинской области замначальника отдела полиции Верхнеуральского района обвинён в превышении полномочий. Благодаря ему сотрудник ГУФСИН, пойманный за рулём пьяным, избежал административного наказания, сообщает областное управление СКР.
Вечером 17 января в Верхнеуральске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя. Его отправили на медосвидетельствование. Но затем руководитель приказал подчинённым отпустить его. Но позднее всё раскрылось. Полицейский был задержан.
Оперативное сопровождение по этому делу ведут сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД. Идёт сбор доказательств.