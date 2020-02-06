Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Нужно увеличить скидку на оплату штрафа для тех добросовестных водителей, кто делает это вовремя, тогда повышение для них не будет резким, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 февраля, член совета петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов, комментируя высказывания премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как сообщалось ранее, Мишустин раскритиковал проект нового кодекса об административных правонарушениях, отметив, что некоторые из предложенных штрафов за нарушения правил дорожного движения слишком велики и для большой части граждан будут «непосильны».

"Есть такое распространенное мнение, что штрафы увеличивают ради того, чтобы повысить собираемость денег в бюджет. Но основная причина в другом.

Стоимость исполнительного производства у нас — 2000 рублей. И если гражданин, получив 500-рублевый штраф, не оплачивает его в срок или досрочно, со скидкой, то государство, инициируя производство, вынуждено за него доплачивать.

Именно по этой причине — а вовсе не из-за соображений, связанных с безопасностью движения, — когда-то отменили 100-рублевые штрафы за превышение скорости на 10−20 км/час.

В сложившейся ситуации можно предложить увеличить скидку на оплату штрафа для тех добросовестных водителей, кто делает это вовремя. Соответственно, для них повышение не будет таким резким. А остальные будут платить», — отметил Александр Холодов.