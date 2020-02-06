Самара, , 14:55 — REGNUM Три центра амбулаторной онкологической помощи откроют в Самарской области. Информацию об этом озвучили на совещании в Самарской губернской думе при обсуждении хода реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», 5 февраля передает пресс-служба Самарской губернской думы.

По сообщению пресс-службы ведомства, первый в регионе подобный центр открылся в столице Самарской области на базе ГКБ № 8 в конце прошлого года.

За 20 дней января центр принял 219 пациентов.

Отмечается, что в 2020 году планируется открыть еще один центр в Самаре на базе ГБ № 4. Кроме этого, будут открыты центры в городах Тольятти и Сызрани.

Сообщается, что в ходе реализации областной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» до 2022 года в Самарском регионе будет создано 12 таких центров.

По словам чиновников, это позволит сделать онкопомощь более доступной и эффективной.

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