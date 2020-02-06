Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В Чувашии в медицинском стационаре будут размещены 11 жителей Китая, которые прибывают в республику для участия в строительстве китайского агропромышленного парка. В настоящее время один житель КНР находится в изоляции, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Чувашии, прибывающие в республику граждане Китая помещаются в изоляцию с проведением медицинского осмотра. Прибытие всех заявленных китайской компанией работников ожидается до 11 февраля, все они — работники ООО «Сычуань — Чувашия агропромышленная компания». Данное общество, напомним, возводит в республике агропарк.

Медицинское наблюдение за иностранцами будет проводиться в отдельно стоящем инфекционном стационаре Чебоксарской районной больницы. Продолжительность карантина — 14 дней.

«Все прибывшие из Китая обследованы в местах прибытия (аэропорт Шереметьево) на заражение новой коронавирусной инфекции. Признаки гриппа, ОРВИ, коронавируса не выявлены. Всего в стационаре будут размещены 11 человек. Еще один гражданин КНР, прибывший 5 февраля, находится на изоляции в БСМП», — говорят в министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Эксперты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тыс. человек, в том числе свыше 560 погибли.

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