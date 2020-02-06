Москва, , 14:44 — REGNUM Рейтинг регионов России по уровню потребления водки в этом году мало отличается от аналогичных исследований предыдущих лет. Традиционно в лидеры попадают северные территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя рейтинг регионов по употреблению водки.

«Эксперты по-разному оценивают причины того, что в этих регионах водки потребляется заметно больше, чем в других. Но наиболее разумными доводами выглядят, во-первых, климатические условия, во-вторых, устоявшиеся традиции.

Ни для кого не секрет, что, например, в республиках Кавказа, да и вообще, на юге России традиционно больше употребляют вино. Тем более, что именно в этих регионах в основном его и производят.

Трудно представить себе жителя Крайнего Севера, пьющего при температуре под минус 40 холодное пиво или прохладное вино. Крепкие напитки на столах жителей районов с суровым климатом выглядят уместнее.

При этом в России нет достаточно глубокой и продолжительной традиции употребления коньяков, виски, текилы или иных крепких напитков, характерных, скорее, для западных стран. Да и недёшево все перечисленное.

А вот традиционная российская водка вполне естественно лидирует в рейтинге предпочтений жителей северных регионов», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, среди регионов России, лидирующих по объему потребления водки в 2019 году, названы Сахалинская и Магаданская области, Коми, Карелия и Чукотка.

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