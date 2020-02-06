Москва, , 14:42 — REGNUM Внезапный сильный рост на медицинские маски в РФ может быть связан с тем, что в стране искусственно возбуждается спрос. Об этом 6 февраля заявила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это вполне может быть картельный сговор. Для этого ФАС и будет проводить проверки аптечных сетей и поставщиков. Это действительно может быть та самая схема, когда возбуждается спрос и предлагается товар по повышенной цене», — сказал депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, калмыцкое УФАС начало проверки на наличие нарушений в рамках антимонопольного законодательства в сфере розничных продаж медицинских масок. Специалисты антимонопольного ведомства ищут признаки антиконкурентного сговора на рынке.