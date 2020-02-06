Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM 48 школ и 16 детских садов в Нижнем Новгорода закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Частично приостановили работу 281 класс в 44 школах и 139 групп в 70 детских садах.

Кроме того, дополнительно рекомендовано отменить объединенные уроки и кабинетную систему обучения.

Отметим, по данным на 1 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде работают 166 школ, таким образом в связи с эпидемией образовательный процесс приостановили в более чем в 28,9% организаций среднего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Нижнего Новгороде эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 27%. В пейзаже циркулирующих респираторных вирусов отмечается рост доли вирусов гриппа. С декабря 2019 года число заболевших гриппом составило 212 человек. Преимущественно циркулируют вирусы высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09