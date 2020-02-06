Москва, , 15:23 — REGNUM В Москве по обвинению в получении взятки в 4,3 млн рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба главного управления СК РФ по городу Москве.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем указывается, что факт получения взятки выявили вместе со сотрудниками УФСБ по Москве и области в рамках планомерной работы по выявлению коррупции.

По версии следствия, следователь по особо важным делам получил взятку в размере 4,3 млн рублей от лица, которого контролировали правоохранители. Деньги были предназначены для не привлечения к уголовной ответственности его родственника по иным эпизодам преступной деятельности в рамках уголовного дела, находящегося в производстве должностного лица, считают следователи.

Кроме этого, уточняется, что обвиняемый в получении взятки был задержан и следствие подало ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в качестве заключения под стражу.

«Следственным комитетом России работа по выявлению и пресечению фактов коррупционных преступлений будет продолжена, и каждый причастный к противоправной деятельности будет нести установленную законом ответственность соразмерно содеянному», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении пятерых сотрудников муниципального унитарного предприятия «Каббалккоммунэнерго» по подозрению в получении взяток организованной группой.