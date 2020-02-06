Киев, , 14:37 — REGNUM Настойка боярышника вошла в тройку наиболее популярных лекарств на Украине, сообщил 5 февраля специализированный портал Pharma.net.ua.

По данным журналистов, наиболее популярным лечебным средством стал хлорид натрия, на втором месте — цитрамон, а на третьем — настойка боярышника.

Отметим, настойка боярышника производится на основе питьевого спирта. В РФ с 2018 года это лекарство запрещено продавать по цене ниже цены водки.

Напомним, в 2018 году Украина заняла первое место в мире по уровню детского алкоголизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный концерн «Укрспирт» объявил о планах удвоить в январе 2020 года продажу спирта в сравнении с январём 2019 года.

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