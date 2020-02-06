Сеул, , 14:42 — REGNUM В Южной Корее временно закрыли более 500 образовательных учреждений из-за распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

По их словам, по состоянию на 6 февраля 10:00 по местному времени в Южной Корее были временно закрыты 592 учебных учреждения, среди которых 450 детских садов, 77 начальных школ, 29 средних школ, 33 старшие школы и 3 специальные школы.

Отмечается, что в городе Кванджу, где были подтверждены два случая заражения, было закрыто 158 детских садов.

В Сеуле число учебных заведений, попадающих под временное закрытие, также увеличилось до 58, в провинции Кёнгидо — до 224 учреждений, в провинции Чолла-Пукто — до 144 учреждений, в провинции Чхунчхон-Намдо — до четырех учреждений, в Пусане, Инчхоне и провинции Чхунчхон-Пукто — по одному учреждению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали двадцать три случая заражения коронавирусом нового типа.

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